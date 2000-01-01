Саечников Ларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Саечников (саешников) Степан Ларионов
Мать ребёнка: неизветно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Саечников (саешников) Назар Ларионов
Мать ребёнка: неизветно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Саечников (саешников) Захар Ларионов
Мать ребёнка: неизветно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизветно
Смерть
Неизвестно