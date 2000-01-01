Саечников Ларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечников Ларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Саечников (саешников) Степан Ларионов

Мать ребёнка: неизветно

Рождение ребёнка
1812

Сын: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Мать ребёнка: неизветно

Рождение ребёнка
1820

Сын: Саечников (саешников) Захар Ларионов

Мать ребёнка: неизветно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизветно

Смерть
Неизвестно
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