Шитов Виталий 12.03.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шитов Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1959

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1959

Отец: Шитов Григорий Филиппович

Мать: Шитова (Полуянова) Павла Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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