Шитов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности