Иван Башарин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1898 ст.
Дочь: Шарыпова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно