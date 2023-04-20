Чевалкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1834
Отец ребёнка: Чевалков Никита Федорович
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
15.11.1842
Отец ребёнка: Чевалков Никита Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чевалкова Елена Никитична
Отец ребёнка: Чевалков Никита Федорович
Рождение ребёнка
18.06.1847
Дочь: Чевалкова Агриппина Никитична
Отец ребёнка: Чевалков Никита Федорович
Смерть
До 1867