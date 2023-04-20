Чевалкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевалкова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1867

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1834

Сын: Чевалков Иван Никитич

Отец ребёнка: Чевалков Никита Федорович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
До 1834

Муж: Чевалков Никита Федорович

Рождение ребёнка
15.11.1842

Сын: Чевалков Михаил Никитич

Отец ребёнка: Чевалков Никита Федорович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чевалкова Елена Никитична

Отец ребёнка: Чевалков Никита Федорович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
18.06.1847

Дочь: Чевалкова Агриппина Никитична

Отец ребёнка: Чевалков Никита Федорович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
До 1867
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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