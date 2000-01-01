Брусникова (Корюхина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусникова (Корюхина) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корюхин Пётр Иванович

Мать: Корюхина Валентина Дмитриевна

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