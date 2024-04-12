Кливец Никита Степанович
Место рождения
Дата рождения13.09.1910
Дата смерти01.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1910
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29Z7-P?cc=3753994
Крещение
14.09.1910
Крестные: Лука Амфросиевич Ильченко и Пелагея Ивановна Кузьменко
Смерть
01.01.1942
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Кагановичский р-н, г. Горское
Захоронен г. Горское, сквер напротив кинотеатра "Маяк" https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie83846322?last_name=Клевец&first_name=Никита&middle_name=Степанович&page=2