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Кливец Никита Степанович

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

13.09.1910

Дата смерти

01.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1910

Отец: Кливец Степан Яковлевич

Мать: Кливец Ефдокия Григорьевна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29Z7-P?cc=3753994
Крещение
14.09.1910
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Лука Амфросиевич Ильченко и Пелагея Ивановна Кузьменко
Смерть
01.01.1942
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., Кагановичский р-н, г. Горское
Захоронен г. Горское, сквер напротив кинотеатра "Маяк" https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie83846322?last_name=Клевец&first_name=Никита&middle_name=Степанович&page=2
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