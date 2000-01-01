Воронина (Лунева) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Лунева) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1961

Отец: не указан

Мать: Лунева Людмила Леонидовна

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