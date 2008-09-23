Осиева (Дигидаева) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осиева (Дигидаева) Елизавета Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1974

Дочь: Манаева Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Осиев Юрий Мандиярович

Рождение ребёнка
20.09.1979

Дочь: Маслова Евгения Юрьевна

Отец ребёнка: Осиев Юрий Мандиярович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осиев Юрий Мандиярович

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