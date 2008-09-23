Осиева (Дигидаева) Елизавета Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1974
Дочь: Манаева Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Осиев Юрий Мандиярович
Рождение ребёнка
20.09.1979
Дочь: Маслова Евгения Юрьевна
Отец ребёнка: Осиев Юрий Мандиярович
Бракосочетание
Неизвестно