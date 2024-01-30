Машугин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машугин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.12.1960

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1960

Отец: Машугин Петр

Мать: Машугина Зоя

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