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Машугин Александр
Машугин Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 24.12.1960
Пол
Мужской
Отец
Машугин Петр
1935 г.р.
Мать
Машугина (Ощепкова) Зоя
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1960
Отец:
Машугин Петр
Мать:
Машугина Зоя
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