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Варлаков Леонтий Сергеевич

Место рождения

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: Варлаков Сергей Васильевич

Мать: Варлакова Татьяна Андреевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Варлакова Феодора Васильевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Варлаков Филипп Леонтьевич

Мать ребёнка: Варлакова Феодора Васильевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варлакова Феодора Васильевна

Смерть
Неизвестно
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