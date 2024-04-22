Варлаков Леонтий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Варлакова Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Варлаков Филипп Леонтьевич
Мать ребёнка: Варлакова Феодора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно