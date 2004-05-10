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Войналович Ирина Романовна
Войналович Ирина Романовна
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Место рождения
Коростень
, Житомирська область
Дата рождения
10.05.2004
Пол
Женский
Отец
Войналович Роман Михайлович
1980 г.р.
Мать
Таран Надежда Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2004
Отец:
Войналович Роман Михайлович
Мать:
Таран Надежда Александровна
Коростень
, Житомирська область
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