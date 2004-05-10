Войналович Ирина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойналович Ирина Романовна

Войналович Ирина Романовна

avatar

Место рождения

Коростень, Житомирська область

Дата рождения

10.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2004

Отец: Войналович Роман Михайлович

Мать: Таран Надежда Александровна

Коростень, Житомирська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close