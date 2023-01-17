Ожеред Федор Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожеред Федор Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1877 год - крестьянин-собственник хутора Потихонова Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.

Дочь: Ожеред Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожеред Акилина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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