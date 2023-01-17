Ожеред Федор Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1877 год - крестьянин-собственник хутора Потихонова Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.
Дочь: Ожеред Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожеред Акилина Андреевна
Смерть
Неизвестно