Климушев Василий Мартынович
Место рожденияПогост Коквицкий
Дата рождения1799
Дата смерти1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Климушева Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Климушева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Климушева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна
погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна
Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климушева Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна
погост Коквицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климушева Анна Андреевна
Смерть
1841