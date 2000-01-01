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Климушев Василий Мартынович

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Место рождения

Погост Коквицкий

Дата рождения

1799

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Климушева Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Климушева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Климушева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна

погост Коквицкий
Рождение ребёнка
1841

Сын: Климушев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна

Погост Коквицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климушева Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Климушева Мария Евфимовна

погост Коквицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климушева Мария Евфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климушева Анна Андреевна

Смерть
1841
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