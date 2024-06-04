Тананин Тихон (Тихонко) Степанов
Место рожденияпоч. Лапугинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1699
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Тананин Степан (Стенка) Савин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1652 и 1660
Сын: Тананин Лаврентий Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1699