Тананин Тихон (Тихонко) Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТананин Тихон (Тихонко) Степанов

Тананин Тихон (Тихонко) Степанов

Место рождения

поч. Лапугинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1699

Пол

Мужской

Отец

Около 1622 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Тананин Степан (Стенка) Савин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1652 и 1660

Сын: Тананин Лаврентий Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1699

Мы используем куки для улучшения работы сайта.