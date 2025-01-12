Панкратова (Крайнова) Наталья Владимировна 30.10.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова (Крайнова) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.2012

Дочь: (Панкратова) Ева Владимировна

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
07.03.2017

Сын: Панкратов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Панкратов Владимир Михайлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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