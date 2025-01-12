Панкратова (Крайнова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.2012
Дочь: (Панкратова) Ева Владимировна
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
07.03.2017
Сын: Панкратов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Панкратов Владимир Михайлович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область