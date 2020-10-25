Губжева (Куготова) Фатимат Цуевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1944
Дата смерти25.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1968
Отец ребёнка: Губжев Аюб Хамурзович
Рождение ребёнка
31.01.1973
Сын: Губжев Аслан Аюбович
Отец ребёнка: Губжев Аюб Хамурзович
Смерть
25.10.2020