Губжева (Куготова) Фатимат Цуевна 29.11.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Куготова) Фатимат Цуевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1944

Дата смерти

25.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Аюб Хамурзович

Рождение ребёнка
18.07.1968

Сын: Губжев Руслан Аюбович

Отец ребёнка: Губжев Аюб Хамурзович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
31.01.1973

Сын: Губжев Аслан Аюбович

Отец ребёнка: Губжев Аюб Хамурзович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
25.10.2020

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