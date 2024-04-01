Логвинов (Брезгин) Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогвинов (Брезгин) Анатолий

Логвинов (Брезгин) Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логвинов Иван Михайлович

Мать: Логвинова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брезгина) Людмила

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брезгина) Лариса

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брезгин Юрий

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.