Логвинов (Брезгин) Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логвинов Иван Михайлович
Мать: Логвинова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брезгина) Людмила
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брезгина) Лариса
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брезгин Юрий
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно