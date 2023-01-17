Денисова Солманида Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Солманида Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Афросинья Иоанновна

Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Денисов Вукол Иоанович

Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акулина Иоанновна

Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Фиона Иоанновна

Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Денисов Павел Иоаннович

Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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