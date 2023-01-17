Денисова Солманида Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Афросинья Иоанновна
Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акулина Иоанновна
Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Фиона Иоанновна
Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Денисов Иоанн Сергеевич
Смерть
Неизвестно