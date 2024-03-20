Безак Константин Павлович
Место рожденияKyiv, Kyiv City, Ukraine
Дата рождения20.02.1803
Дата смерти27.04.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1803
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Царскосельский Лицей. II выпуск.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Безак) Сусанна Константиновна
Мать ребёнка: Безак (Греч) София Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Безак Михаил Константинович
Мать ребёнка: Безак (Греч) София Николаевна
Похороны
01.05.1845