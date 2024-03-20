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Безак Константин Павлович

Место рождения

Kyiv, Kyiv City, Ukraine

Дата рождения

20.02.1803

Дата смерти

27.04.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1803

Отец: Безак Павел Христианович

Мать: Besack (Rachette) Susanna Henriette

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безак (Греч) София Николаевна

Образование
Неизвестно
Царскосельский Лицей. II выпуск.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Безак) Сусанна Константиновна

Мать ребёнка: Безак (Греч) София Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Безак Михаил Константинович

Мать ребёнка: Безак (Греч) София Николаевна

Смерть
27.04.1845
Похороны
01.05.1845

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