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(Каримова) Уркия

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Место рождения

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1939

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Каримов Закир

Мать: Каримова Фаткия

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Сын: Флорис Харисович

Отец ребёнка: Харис

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харис

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харис

Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харис

Смерть
2012
Сагирово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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