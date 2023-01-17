(Каримова) Уркия
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Каримов Закир
Мать: Каримова Фаткия
Рождение ребёнка
1957
Сын: Флорис Харисович
Отец ребёнка: Харис
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харис
Смерть
2012