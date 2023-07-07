Аллаяров Руслан Ильдусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллаяров Руслан Ильдусович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аллаяров Ильдус Мазгарович

Мать: Аллаярова Минсылу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллаярова Мадина Руслановна

Мать ребёнка: Аллаярова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Динислам Русланович

Мать ребёнка: Аллаярова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллаяров Данил Русланович

Мать ребёнка: Аллаярова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллаярова Марина

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