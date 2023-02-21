Парасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Григорьева Полина Георгиевна

Отец ребёнка: Федотов Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.07.1934

Дочь: Полусмак Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Федотов Георгий Яковлевич

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Федотов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Федотов Георгий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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