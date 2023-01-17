- Ксения Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Ксения Кириловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1687 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687 ст.

Отец: - Кирилл -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Сын: Помаскин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Помаскин Никифор Патрикеевич

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Помаскин Агафон Никифорович

Отец ребёнка: Помаскин Никифор Патрикеевич

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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