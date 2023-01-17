- Ксения Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1687 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687 ст.
Отец: - Кирилл -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Сын: Помаскин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Помаскин Никифор Патрикеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Сын: Помаскин Агафон Никифорович
Отец ребёнка: Помаскин Никифор Патрикеевич
Смерть
Неизвестно