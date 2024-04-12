Макаров Ефим (Евфимий) Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Ефим (Евфимий) Леонтьевич

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Макаров Леонтий Алексеевич

Мать: Макарова Агафия Тимофеевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1865 года - 2 года. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. В с/х переписи 1923 года - 62 года.?
Бракосочетание
До ?.01.1892

Жена: Макарова Маримьяна Васильевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Макаров Филипп Ефимович

Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Макаров Иван Ефимович

Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Щетинина Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.

Дочь: Макарова Агрипина Ефимовна

Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
восприемники: Павел Леонтьев Макаров и казачья дочь девица Пелагия Лаврентьева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Макарова Таисия Ефимовна

Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Макарова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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