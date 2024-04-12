Макаров Ефим (Евфимий) Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
В ИВ 1865 года - 2 года. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. В с/х переписи 1923 года - 62 года.?
Бракосочетание
До ?.01.1892
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Щетинина Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.
Дочь: Макарова Агрипина Ефимовна
Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна
восприемники: Павел Леонтьев Макаров и казачья дочь девица Пелагия Лаврентьева Макарова
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Макарова Таисия Ефимовна
Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Макарова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Макарова Маримьяна Васильевна
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно