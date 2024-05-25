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Малинкин Тихон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Иван Федоров

Мать: Степанида Гаврилова

Рождение ребёнка
06.04.1879

Сын: Малинкин Егор (Георгий) Тихонович

Мать ребёнка: Малинкина Мария Флоровна

Савино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1887 или 01.11.1888

Дочь: Малинкина Матрена

Мать ребёнка: Малинкина Мария Флоровна

Смерть
Неизвестно

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