Малинкин Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Иван Федоров
Мать: Степанида Гаврилова
Рождение ребёнка
06.04.1879
Сын: Малинкин Егор (Георгий) Тихонович
Мать ребёнка: Малинкина Мария Флоровна
Савино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1887 или 01.11.1888
Дочь: Малинкина Матрена
Мать ребёнка: Малинкина Мария Флоровна
Смерть
Неизвестно