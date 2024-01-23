Диванова Устинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Диванов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Диванов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Диванов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Залетова Руфина Григорьевна
Отец ребёнка: Диванов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.
Сын: Диванов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Диванов Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно