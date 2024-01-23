Диванова Устинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диванова Устинья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Диванов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Диванов Григорий Алексеевич

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Диванов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Диванов Григорий Алексеевич

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Залетова Руфина Григорьевна

Отец ребёнка: Диванов Григорий Алексеевич

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1884 ст.

Сын: Диванов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Диванов Григорий Алексеевич

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диванов Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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