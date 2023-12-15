Губина Мариамна Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Кирило Иосипов
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Губин Семион Кирилов
Отец ребёнка: Губин Кирило Иосипов
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Губина Мария Кирилова
Отец ребёнка: Губин Кирило Иосипов
Смерть
Неизвестно