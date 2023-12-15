Губина Мариамна Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Мариамна Димитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Кирило Иосипов

Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Губин Семион Кирилов

Отец ребёнка: Губин Кирило Иосипов

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Губина Мария Кирилова

Отец ребёнка: Губин Кирило Иосипов

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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