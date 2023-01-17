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Вилявин Василий

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1736 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1732

Сын: Вилявин Осип Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Красноярский государственный крестьянин село Теплинский Кигач https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80 В 1795 году - 63 года, в 1782 - 50 лет сыну от первого брака в 1782 год... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1736

Сын: Вилявин Савелий

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Запись о смерти единственная. Отчество неизвестно.
Смерть
Неизвестно
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