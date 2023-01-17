Вилявин Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1732
Мать ребёнка: не указана
Красноярский государственный крестьянин село Теплинский Кигач https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 80 В 1795 году - 63 года, в 1782 - 50 лет сыну от первого брака в 1782 год... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1736
Сын: Вилявин Савелий
Мать ребёнка: не указана
Запись о смерти единственная. Отчество неизвестно.
Смерть
Неизвестно