Лукина (Лукина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Лукина) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.09.1929

Дата смерти

?.03.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1929

Отец: Лукин Сергей Михайлович

Мать: Лукина Акилина Ефимовна

Россия
Рождение ребёнка
01.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухинич Кирилл Адамович

Россия
Рождение ребёнка
30.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухинич Кирилл Адамович

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинич Кирилл Адамович

Россия
Смерть
?.03.2021
г. Москва
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