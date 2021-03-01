Лукина (Лукина) Валентина Сергеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.09.1929
Дата смерти?.03.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1929
Отец: Лукин Сергей Михайлович
Мать: Лукина Акилина Ефимовна
Россия
Рождение ребёнка
01.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухинич Кирилл Адамович
Россия
Рождение ребёнка
30.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухинич Кирилл Адамович
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Россия
Смерть
?.03.2021
г. Москва