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Макаренко Геннадий Владимирович

Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

25.11.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1966

Отец: Макаренко Владимир Ефимович

Мать: Макаренко Голованова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
30.07.1985

Дочь: Макаренко Кристина Геннадьевна

Мать ребёнка: Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
26.12.1991

Жена: Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1993

Сын: Макаренко Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
10.03.2000

Жена: не указана

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