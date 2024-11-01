Макаренко Геннадий Владимирович
Место рожденияНовосибирск
Дата рождения25.11.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1966
Рождение ребёнка
30.07.1985
Дочь: Макаренко Кристина Геннадьевна
Мать ребёнка: Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна
Бракосочетание
26.12.1991
Рождение ребёнка
17.03.1993
Сын: Макаренко Константин Геннадьевич
Мать ребёнка: Макаренко (Ромахова) Ольга Михайловна
Развод
10.03.2000
Жена: не указана