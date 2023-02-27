(Рогозина) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Рогозин Никифор

Отец ребёнка: Рогозин Селифонт

Рождение ребёнка
1738

Сын: Рогозин Василей

Отец ребёнка: Рогозин Селифонт

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Отец ребёнка: Рогозин Селифонт

Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1785

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