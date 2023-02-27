(Рогозина) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Рогозин Никифор
Отец ребёнка: Рогозин Селифонт
Рождение ребёнка
1738
Сын: Рогозин Василей
Отец ребёнка: Рогозин Селифонт
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Рогозина) Евдокия
Отец ребёнка: Рогозин Селифонт
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
1785