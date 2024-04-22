Коберник Михель Михаил Юдкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коберник Михель Михаил Юдкович

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Захарова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коберник Соломон Михелевич

Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коберник Петр Михайлович

Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коберник Юдифь Михелевна

Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коберник Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коберник Софья Михеевна

Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна

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