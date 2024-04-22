Коберник Михель Михаил Юдкович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Захарова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коберник Соломон Михелевич
Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коберник Юдифь Михелевна
Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коберник Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коберник Софья Михеевна
Мать ребёнка: Коберник Лея Лейбовна