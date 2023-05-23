Новосёлов Феодот Евстафиевич
Место рожденияпочинок Новоселовский Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новосёлов Евстафий
починок Новоселовский Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Мотрохина Ирина Феодотовна
починок Новоселовский Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно