Фролова (Баландина) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти18.12.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Баландин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Фролов Дмитрий Поликарпович
Отец ребёнка: Фролов Поликарп Кузьмич
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
22.11.1907
Сын: Фролов Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Фролов Поликарп Кузьмич
Смерть
18.12.1946