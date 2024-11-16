Фролова (Баландина) Ольга Андреевна Около 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролова (Баландина) Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

18.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Баландин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Фролов Дмитрий Поликарпович

Отец ребёнка: Фролов Поликарп Кузьмич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1900

Муж: Фролов Поликарп Кузьмич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Сын: Фролов Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Фролов Поликарп Кузьмич

Смерть
18.12.1946
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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