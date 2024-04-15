Красуля Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K9V7-X?i=614&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.02.1905 ст.
Евдокия Моисеевна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Софиевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно