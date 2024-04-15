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Красуля Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1894 ст.

Жена: Красуля Феодора Кондратьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K9V7-X?i=614&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.02.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Моисеевна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Софиевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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