Окунева Оксана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева Оксана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1984

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1984

Отец: Окунев Сергей Александрович

Мать: Окунева Алия Камильевна

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