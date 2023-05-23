Глушкова (Созинова) Парасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Созинова) Парасковья Никифоровна

Место рождения

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созинов Никифор

Мать: не указана

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1797

Сын: Глушков Андрей Панкратович

Отец ребёнка: Глушков Панкрат Кузьмич

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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