Глушкова (Созинова) Парасковья Никифоровна
Место рождениядеревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Созинов Никифор
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1797
Сын: Глушков Андрей Панкратович
Отец ребёнка: Глушков Панкрат Кузьмич
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно