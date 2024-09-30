Матикайнен (Матикайнен) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен (Матикайнен) София Ивановна

Матикайнен (Матикайнен) София Ивановна

Место рождения

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.03.1834

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1834

Отец: Матикайнен Иван Петрович

Мать: Матикайнен (Барндык) Мария

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.09.1855

Муж: Матикайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
19.05.1857

Сын: Матикайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1860

Сын: Матикайнен Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
До 1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.