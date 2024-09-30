Матикайнен (Матикайнен) София Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.03.1834
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1834
Бракосочетание
29.09.1855
Рождение ребёнка
19.05.1857
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1860
Сын: Матикайнен Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович
Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
До 1864