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Балагуров Иван Георгиевич

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Место рождения

Курунзулай, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

25.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893

Отец: Балагуров Георгий (Егор) Степанович

Мать: не указана

Курунзулай, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балагурова (Баранова) Дарья Трифоновна

Рождение ребёнка
14.08.1915

Дочь: Балагурова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Балагурова (Баранова) Дарья Трифоновна

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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