Балагуров Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893
Отец: Балагуров Георгий (Егор) Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1915
Дочь: Балагурова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Балагурова (Баранова) Дарья Трифоновна
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно