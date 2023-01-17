Тихонова (Чекалова) Пелагея Маркеловна
Место рождения
Дата рождения30.04.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1894 ст.
Отец: Чекалов Маркел Иванов
Мать: Чекалова Анисья Ивановна
Крещение
01.05.1894 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
08.01.1914 ст.
Бракосочетание
08.01.1914 ст.
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно