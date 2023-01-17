Тихонова (Чекалова) Пелагея Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Чекалова) Пелагея Маркеловна

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.04.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1894 ст.

Отец: Чекалов Маркел Иванов

Мать: Чекалова Анисья Ивановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
01.05.1894 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.01.1914 ст.

Муж: Тихонов Пётр Михайлович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.01.1914 ст.

Муж: не указан

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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