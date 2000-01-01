Федорина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1899
Отец ребёнка: Федорин Василий Иванов
д. Ягодное, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Федорин Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федорин Василий Иванов
Россия Горьковская обл. Курмышский р-н д.Ягодное
Смерть
Неизвестно