Федорина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорина Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1899

Сын: Федорин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Федорин Василий Иванов

д. Ягодное, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Федорин Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорин Василий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Федорин Василий Иванов

Россия Горьковская обл. Курмышский р-н д.Ягодное
Смерть
Неизвестно
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