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Фассман (Fassmann) Юрий Александр Александрович

Место рождения

Moscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR

Дата рождения

14.03.1907

Дата смерти

19.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907

Отец: Фассман (Fassmann) Александр Николай Федорович

Мать: Fassmann (Vedruska) Паулине Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Военный летчик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1938

Сын: Фассман Генри Юрьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
19.03.1978

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