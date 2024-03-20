Фассман (Fassmann) Юрий Александр Александрович
Место рожденияMoscow / Москва, Московская область / Moscow oblast\', РСФСР, USSR
Дата рождения14.03.1907
Дата смерти19.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Военный летчик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1938
Мать ребёнка: ?
Смерть
19.03.1978