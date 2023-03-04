Фомин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Фомина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Фомина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Александр Александрович
Мать ребёнка: Фомина Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно