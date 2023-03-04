Фомин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Фомина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Фомина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Александр Александрович

Мать ребёнка: Фомина Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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