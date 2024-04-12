Бернякович Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Бракосочетание
29.06.1881 ст.
Рождение ребёнка
08.06.1882 ст.
Сын: Бернякович Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Бернякович Иустина Семенова
Поручитель
24.10.1882 ст.
Поручитель
14.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.
Мать ребёнка: Бернякович Иустина Семенова
Поручитель
27.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
04.05.1891 ст.
Сын: Бернякович Николай Иванович
Мать ребёнка: Бернякович Иустина Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бернякович Иустина Семенова
Смерть
Неизвестно