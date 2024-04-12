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Бернякович Иван Иванович

Место рождения

Романовщина, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Бернякович Иван Павлович

Мать: Бернякович Анна Корнеевна

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
29.06.1881 ст.

Жена: Бернякович Иустина Семенова

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.06.1882 ст.

Сын: Бернякович Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Иустина Семенова

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Поручитель
24.10.1882 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Поручитель
14.10.1884 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.

Сын: Бернякович Иван Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Иустина Семенова

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Поручитель
27.10.1885 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.05.1891 ст.

Сын: Бернякович Николай Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Иустина Семенова

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бернякович Фома Иванович

Мать ребёнка: Бернякович Иустина Семенова

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Романовщина, Мядельский район, Минская область
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