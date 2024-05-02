Широков Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Иван Иванович

Широков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Рюмкина Мария Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюмкина Мария Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рюмкина Мария Климентьевна

Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Широков Илья Иванович

Мать ребёнка: Рюмкина Мария Климентьевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1956

Мы используем куки для улучшения работы сайта.