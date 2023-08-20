Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел Устинов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Сироткин Хрисанф Ефстафьев
Отец ребёнка: Сироткин Евстафий Романов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сироткин Николай Евстафьевич
Отец ребёнка: Сироткин Евстафий Романов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Сироткин Евстафий Романов
Бракосочетание
26.01.1889
Рождение ребёнка
06.09.1891
Отец ребёнка: Сироткин Евстафий Романов
Смерть
Неизвестно