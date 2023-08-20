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Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел Устинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сироткин Хрисанф Ефстафьев

Отец ребёнка: Сироткин Евстафий Романов

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сироткин Николай Евстафьевич

Отец ребёнка: Сироткин Евстафий Романов

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сироткин Иван Евстафьев

Отец ребёнка: Сироткин Евстафий Романов

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
26.01.1889

Муж: Сироткин Евстафий Романов

Рождение ребёнка
06.09.1891

Сын: Сироткин Иван Евстафьев

Отец ребёнка: Сироткин Евстафий Романов

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно
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