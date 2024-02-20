Грек (Мартыненко) Матрона Пантелеймоновна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Мартыненко Пантелеймон
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Домникия Мироновна
Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Васса Мироновна
Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно