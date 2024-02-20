Грек (Мартыненко) Матрона Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грек (Мартыненко) Матрона Пантелеймоновна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Мартыненко Пантелеймон

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Домникия Мироновна

Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Мироновна

Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Васса Мироновна

Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797

Сын: Грек Лукьян Миронович

Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Мироновна

Отец ребёнка: Грек Мирон Кириллович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грек Мирон Кириллович

Смерть
Неизвестно
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