Задарновская ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задарновская ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.06.1990

Муж: скрыто настройками приватности

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.06.1991

Дочь: Ёлкина Задарновская АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВНА

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край

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