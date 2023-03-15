Задарновская ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.06.1990
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1991
Дочь: Ёлкина Задарновская АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВНА
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности