Останина Аксиния Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Останин Михаил Диомидов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Останин Михаил Диомидов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Останин Михаил Диомидов
Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.
Отец ребёнка: Останин Михаил Диомидов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1875