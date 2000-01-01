Останина Аксиния Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Аксиния Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Останин Михаил Диомидов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Останин Михаил Диомидов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Останин Михаил Диомидов

Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.

Сын: Останин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Останин Михаил Диомидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Михаил Диомидов

Смерть
После 1875
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