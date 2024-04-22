Кривачёв Захар (Захарий Евтропович) Антропович
Место рождения
Дата рождения21.03.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1874 ст.
Отец: Кривачёв Антроп Иванович
Восприемник
26.07.1898 ст.
МК 56-13-42 стр.125-126 ( Рождение №-69м ) Крестный сын - Николай Осипович из д.Токариха
Восприемник
15.08.1905 ст.
МК 56-13-44 стр.27-28-29 (Рождение №-67м) Крестный сын - Павел Матвеевич из д.Павлово
Смерть
Неизвестно