Кривачёв Захар (Захарий Евтропович) Антропович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривачёв Захар (Захарий Евтропович) Антропович

Кривачёв Захар (Захарий Евтропович) Антропович

Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

21.03.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1874 ст.

Отец: Кривачёв Антроп Иванович

Мать: не указана

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
26.07.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.125-126 ( Рождение №-69м ) Крестный сын - Николай Осипович из д.Токариха
Восприемник
15.08.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.27-28-29 (Рождение №-67м) Крестный сын - Павел Матвеевич из д.Павлово
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close